El gobernador del estado Portuguesa Ernesto Luna supervisó las afectaciones en 7 sectores de la parroquia Guanaguana del municipio Piar, por la crecida de los ríos Aragua y Río Chiquito, producto de las fuertes precipitaciones acaecidas por el paso de la onda tropical número 26 en el país.

El mandatario informó que varias familias de distintos sectores de la entidad llanera, resultaron afectadas.

«Tenemos una altísima crecida de los ríos Aragua y Río Chiquito, que se unieron y han afectado gravemente a más de 24 familias de estos sectores, dañando parte de la infraestructura vial utilizada por los diversos productores de la zona agrícola del municipio Piar”, señaló Luna.

Levantamiento exhaustivo de todos los daños

Luna expresó que gracias al trabajo en conjunto del pueblo organizado de Guanaguana y las organizaciones gubernamentales, harán el levantamiento exhaustivo de todos los daños para empezar a desarrollar las acciones necesarias que permitan resguardar la integridad física de todos los habitantes de estos sectores.

«Afortunadamente no tenemos pérdidas humanas, más allá de elementos de carácter material, los cuales estaremos atendiendo de manera inmediata» afirmó.

