El padre Guilherme Peixoto, mejor conocido como el “Cura DJ” hace bailar a los feligreses, en la Iglesia Jordana Mundial de la Juventud en Lisboa.

Ante una multitud de más de un millón de feligreses, reunidos para la misa final presidida por el Papa Francisco, en el Campo de la Gracia, el padre buscó demostrar que la música y las nuevas tendencias pueden converger con la espiritualidad de formas inesperadas.

La presentación del “Cura DJ” no tardo en hacerse viral en redes sociales por los fanáticos del género musical, además de generar admiración de los usuarios por unir ambos polos.

Un hecho que hizo que el padre Peixoto creara una lista en Spotify con las canciones que formaron parte de su set.

Morning meditation led by Padre Guilherme Peixoto, prior to Holy Mass for WYD.pic.twitter.com/HxyCIWg6IS

— Bree A Dail (@breeadail) August 6, 2023