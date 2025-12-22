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Ritos para la Nochebuena, conoce los más recomendados

By Redacción Noticias24Carabobo
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Ritos para la Nochebuena
Foto: El Clarín.

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Los ritos para la Nochebuena son varios, para la abundancia, el amor como para el trabajo. Entre ellos un baño de purificación con sal y miel, colocar monedas bajo el árbol, escribir tus deseos y quemar una carta de intenciones.

Limpiar tu casa con esencias cítricas para purificar, o hacer un ritual de velas y laurel para la buena fortuna, siempre con convicción y gratitud por las bendiciones recibidas. Antes de ello debes limpiar la casa, aun tienes tiempo de hacerlo.

Rituales para la Nochebuena de limpieza y purificación

Baño de abundancia: Antes de la cena, báñate con sal marina, miel y esencia de canela o romero, repitiendo afirmaciones positivas.

Limpieza del hogar: Limpia profundamente tu casa y usa aromas cítricos (mandarina, limón) o incienso de pino para purificar y atraer prosperidad. Asegurándote de que la puerta principal abra bien para que entre la abundancia, según el Feng Shui.

Vaso de agua con sal: Deja un vaso con agua y sal gruesa en un lugar discreto para absorber energías densas y deséchalo a la mañana siguiente, como se indica en Instagram.

Rituales de atracción y fortuna

Monedas y árbol: Coloca monedas bajo el árbol de Navidad para atraer dinero y prosperidad, una práctica popular en Latinoamérica. O un billete de moneda extranjera en uno de los bolsillos del pantalón, si eres hombre, si eres mujer, uno debajo de tu almohada.

Laurel y canela: Coloca tres hojas de laurel en forma de triángulo con una vela blanca y canela en polvo, o pon arroz, laurel y canela en un recipiente para la buena suerte, sugieren publicaciones en Instagram.

Carta de deseos: Escribe tus deseos para el año nuevo y guárdala, o redacta una «carta del adiós» para quemar las experiencias negativas y liberar ciclos, indica El Universal.

Rituales de intención y gratitud

Velas y gratitud: Enciende velas, agradece las bendiciones y pide por más abundancia, según sugiere La Nación.

Propósitos: Comparte un propósito personal para el año nuevo o da las gracias en voz alta por algo vivido, una práctica recomendada por Instagram.

Manzana con clavos: Coloca 3 o 9 clavos de olor en una manzana con miel para absorber energía negativa sin consumirla, como se muestra en un video de YouTube.

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SourceEl Clarín
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