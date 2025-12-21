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Los ritos para el Espíritu de la Navidad se centran en la introspección, gratitud y manifestación de deseos para el nuevo año. Usualmente alrededor del 21 de diciembre, entre las diez y doce de la noche.

Es por ello que hay que abrir ventanas para su llegada, escribir peticiones en papel, encender velas (blancas, doradas, azules para paz, abundancia, etc.). Usar sal marina para purificar la casa, comer lentejas por prosperidad, y quemar lo no deseado del año anterior para liberar energías.

Ritos para recibir el Espíritu de la Navidad

Limpieza y purificación:

Física: Deshacerse del desorden y lo que ya no sirve.

Energética: Poner sal marina en los rincones y barrerla hacia afuera, quemar incienso (mirra, sándalo) para purificar.

Ritual de las velas y peticiones (Carta de Peticiones):

Momento: Noche del 21 de diciembre, entre 10 PM y 12 AM, cuando se cree que desciende el Espíritu.

Preparación: En una mesa, colocar velas (blancas, doradas, azules, según intención), flores, frutas y un recipiente con agua.

Escribir deseos: En un papel, escribir deseos para el año nuevo (salud, amor, prosperidad), ordenar por prioridad, y luego doblarlo.

Encender velas: Encender velas de colores (roja para amor, amarilla para dinero, verde para salud, blanca para armonía) mientras se pide por los deseos.

Agradecimiento y liberación:

Quemar lo viejo: Quemar una lista de cosas negativas o los deseos cumplidos del año anterior como símbolo de liberación y gratitud.

Oración y meditación: Agradecer por las bendiciones y pedir guía.

Símbolos de abundancia:

Comer lentejas: Para atraer prosperidad y abundancia al año venidero.

Claves del rito

Intención: La clave es la intención detrás de cada acto, enfocada en la paz, el amor, la armonía y la prosperidad.

Renovación: Es un momento para renovar la energía y abrirse a nuevas posibilidades.

Universalidad: Aunque tiene raíces culturales, es una tradición espiritual que trasciende religiones, enfocada en la energía de fin de año.

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