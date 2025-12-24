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Hay rituales sencillos para la casa y prosperidad hoy 24 de diciembre, los cuales puedes hacerlo antes de la medianoche. Hoy es un día de mucha energía, es por ello que hay que llamar el positivismo y la alegría.

Rituales sencillos

Canela y miel: Mezcla canela y miel en un vaso de agua, déjalo cerca de la ventana y luego lava tus manos con él para endulzar tus caminos y alejar bloqueos.

Canela en la entrada: Espolvorea canela desde adentro hacia afuera de tu hogar para invitar a la abundancia y sacar las malas vibras.

Laurel: Quema una hoja de laurel para atraer dinero o colócala en tu billetera y ventanas para buena fortuna.

Sal marina: Llena una botella con agua y sal marina para limpiar energías negativas, o úsala para lavar tus manos.

Velas: Usa velas verdes para la prosperidad, doradas para el dinero o rojas para el amor, encendiéndolas con intención.

Para la cartera y el bolsillo

Billete en el zapato: Coloca un billete de alta denominación en tu zapato derecho al iniciar el año para atraer dinero y abundancia por el camino correcto.

Un billete en la cartera: Lleva siempre un billete en tu billetera para asegurar que nunca te falte dinero.

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