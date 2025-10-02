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Robaban en casas de adultos mayores en Caracas y quedaron detenidos

By Redacción Noticias24Carabobo
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Robaban en casas de adultos mayores

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Dos personas presuntamente robaban en casas de adultos mayores en Caracas y quedaron detenidos. El Fiscal General de la República Tarek William Saab informó que fueron imputados y privados de libertad por el Ministerio Público.

Los sujetos Richard Guerrero y Janetio Mohamed, estáb señalados por los delitos de robo agravado y agavillamiento. Dichos delincuentes se dedicaban a captar adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad.

Robaban en casas de adultos mayores en Caracas

Para someterlos bajo amenazas de muerte a ingresar sus viviendas, con el fin de sustraer pertenecías de valor.

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