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En un juego donde el bullpen de los Padres de San Diego funcionó a las mil maravillas, el venezolano Robert Suárez se encargó de cerrar la persiana y asegurar el triunfo que mantiene a los suyos con vida en la Serie de Comodines ante los Cachorros en el Wrigley Field de Chicago.

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La pizarra final marcó blanqueo de 3-0, con el cuerpo de relevo de los «Frailes Fieles» retirando 16 de los últimos 19 bateadores que enfrentaron. Un pelotazo de Mason Miller a Michael Busch y el sencillo de Kyle Tucker al criollo en el noveno inning, fueron las únicas excepciones para la racha.

Robert Suárez el fajador del bullpen de los Padres de San Diego

Al final, el guayanés Robert Suárez completó una entrada y un tercio de labor. Se convirtió en el primer venezolano con múltiples salvados de cuatro outs en su carrera en postemporada. Además, quedó a uno de los cuatro rescates de Trevor Hoffman y Josh Hader con el uniforme de los Padres en su paso por estas instancias.

De igual modo, Robert Suárez asegura el bullpen y demuestra que su sinker es un portento en su repertorio. Fue imbateable en este partido con ese pitcheo (lo empleó cinco veces) al generar dos strikes; uno abanicando. Mientras que, con la recta, que la usó nueve veces de su total de 18 envíos a home, aisló a los contrarios a velocidad de salida de 95.8mph en promedio.

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