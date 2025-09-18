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Robert Suárez se acerca a los 40 rescates en la MLB

By Lucciano Battiston
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Robert Suárez se acerca a los 40 rescates en la MLB

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Lucciano Battiston
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Robert Suárez comenzó su labor en el noveno inning permitiendo sencillo de Brett Baty y luego retiró con rodado a su compatriota Francisco Álvarez. Seguidamente, puso la entrada en dos outs poniendo a rodar a Mark Vientos y otorgó boleto a Francisco Lindor para poner a batear a Juan Soto representando la carrera del empate.

Afortunadamente para el criollo, Robert Suárez, el dominicano se fue con un cambio a la esquina de afuera que resultó en línea al lanzador que este pudo manejar, para lanzar a la inicial y completar el out del triunfo.

De llegar a los 40, Robert Suárez se uniría a Francisco Rodríguez y a Ugueth Urbina como los únicos venezolanos con esa cantidad de cerrojos en una contienda.

Ahora bien no solo Robert Suárez destacó esta temporada, el cubano Adrián Morejón se llevó el triunfo en calidad de relevo (12-5) y el derrotado fue David Peterson (9-6). Por su parte, Manny Machado fue el más destacado por la ofensiva visitante, al irse de 5-3 con anotada y cuatro carreras impulsadas, producto de un Grand Slam en el quinto capítulo. Luis Arráez se fue de 4-2 con engomada y base por bolas, y Elías Díaz de 3-0.

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