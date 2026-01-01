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Roberto Carlos, exjugador del Real Madrid, confirmó este miércoles que pasó por un procedimiento «preventivo» en el corazón, pero aclaró que no sufrió un infarto y que se encuentra «bien» mientras se recupera en un hospital de São Paulo.

«Pasé por un procedimiento médico preventivo, previamente planeado con mi equipo médico. El procedimiento fue un éxito y estoy bien. No tuve un infarto cardíaco», expresó el exlateral izquierdo en un mensaje publicado en inglés y portugués en sus redes sociales.

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Roberto Carlos y su estado de salud

La leyenda del conjunto blanco de 52 años dijo que está «confiado», «recuperándose bien» y «ansioso» por recuperar la forma física para reanudar sus compromisos profesionales y personales «en breve».

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