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Un sujeto fue detenido por funcionarios de la Policía Municipal de Valencia, por el robo de cableado eléctrico en diversos sectores de la parroquia Miguel Peña.

El detenido, de 32 años de edad, utilizaba sus habilidades para desvalijar el cableado de viviendas, comercios y espacios públicos. Hecho que afecta directamente el servicio de energía en la zona sur de la ciudad.

La aprehensión se produjo luego de que habitantes y jefes de comunidad denunciaran el hurto del cableado en la Sala de Autogobierno de la Comuna de Lomas de Funval. Tras estas alertas, comisiones de la Estación Policial Miguel Peña activaron un despliegue de patrullaje preventivo. Acción que permitió localizar al sospechoso justo cuando intentaba cometer un nuevo robo en la avenida Aranzazu.

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Robo cables y es detenido en Valencia

Al momento de la detención, los efectivos policiales lograron incautar una tenaza, tramos de cable para luces led y varios cables con revestimiento de cobre. Así mismo, se le decomisó un arma blanca tipo cuchillo que presuntamente utilizaba para amedrentar o facilitar sus labores delictivas durante la noche.

Al ser verificado a través del Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), el sujeto arrojó un amplio prontuario delictivo. Con aprovechamiento de cosas provenientes del delito y robo de vehículo automotor. El caso fue puesto de inmediato a la orden del Ministerio Público para iniciar el proceso judicial correspondiente por el daño causado al patrimonio público y privado.

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