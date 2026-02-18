Compartir

Robots chinos hacen Kung Fu y lo que hace unos años parecía un sueño de la robótica, hoy es una realidad. Durante la gala del Festival de Primavera de la CCTV, el evento televisivo más visto del país, hizo una demostración de robots humanoides practicando artes marciales. El acto captó la atención global, reforzando la ambición de Pekín por liderar la industria de la inteligencia artificial y la manufactura avanzada.

En el escenario destacaron desarrollos de cuatro de las empresas emergentes más importantes del sector: Unitree Robotics, Galbot, Noetix y MagicLab. Estos robots no solo imitaron los movimientos de Kung Fu con una precisión asombrosa, sino que demostraron un equilibrio y potencia que marca un hito en el desarrollo de humanoides de tamaño real.

Tradición y vanguardia en el escenario

La gala, que alcanza audiencias comparables a las del Super Bowl estadounidense, fue el escenario perfecto para un mensaje geopolítico claro. Lin Jian, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, destacó en redes sociales cómo «la tradición se une al futuro», subrayando que estas máquinas han pasado de realizar coreografías simples de baile el año pasado, a ejecutar complejas técnicas de combate este 2026.

Robots chinos hacen Kung Fu

Más allá del espectáculo, la presencia de estos robots en horario estelar responde a una política industrial impulsada directamente por el presidente Xi Jinping. El mandatario chino ha mantenido encuentros frecuentes con fundadores de empresas de robótica, otorgando a este sector un nivel de importancia estratégica similar al de los vehículos eléctricos y los semiconductores.

Expertos señalan que participar en este evento no es solo una cuestión de fama; para estas compañías representa el acceso a:

Contratos gubernamentales: Posicionamiento como proveedores prioritarios del Estado.

Inversión masiva: Atracción de capitales ante su inminente salida a bolsa.

Liderazgo global: El objetivo de redefinir el futuro de la manufactura mundial mediante la automatización.

Kung Fu Robots Take the Stage 🤖 One year after dancing, China’s humanoid robots return to the Spring Festival Gala with breathtaking kung fu. Precision, power, and perfect balance—tradition meets the future. pic.twitter.com/lYvgQ2aXWK — Lin Jian 林剑 (@SpoxCHN_LinJian) February 16, 2026

Con esta exhibición, China deja claro que la robótica humanoide ya no es un experimento de laboratorio, sino una herramienta de señalización económica que busca transformar la industria global en los próximos años.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

¡Orgullo nacional! Venezolana llega al espacio con su tecnología de la mano de SpaceX