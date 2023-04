Ronald Acuña Jr castigó al pitcheo de Cardenales de San Luis, erigiéndose como el venezolano más destacado en la jornada de este lunes 3 de abril.

“El Abusador”, quien se ve recuperado de la rotura de ligamentos en su rodilla, conectó tres imparables en cuatro turnos, entre ellos un cuadrangular de tres carreras (2) para comandar el triunfo de Bravos de Atlanta ocho carreras por cuatro.

Our favorite new rule is the one where we have to hit home runs every inning 😍@ronaldacunajr24 | #ForTheA pic.twitter.com/wlWhowIZmz

— Atlanta Braves (@Braves) April 4, 2023