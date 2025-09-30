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El jardinero venezolano Ronald Acuña Jr. conectó su cuadrangular número 21 en el último encuentro de los Bravos de Atlanta durante la temporada de las Grandes Ligas de Béisbol 2025 (MLB).

El batazo, que recorrió 451 pies entre el jardín izquierdo y el central, otorgó ventaja parcial de 4-2 frente a los Piratas de Pittsburgh y elevó sus cifras ofensivas en una campaña marcada por el esfuerzo y la recuperación.

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La conexión se produjo en la parte baja del primer episodio, luego de que Matt Olson recibiera boleto. En el primer lanzamiento del turno, el cubano Johan Oviedo dejó una recta a 95 millas por el centro de la zona, que Ronald Acuña Jr. transformó en un estacazo de dos carreras. Con esta acción, el criollo sumó sus impulsadas 41 y 42 del año.

A pesar de las limitaciones físicas que redujeron su participación en varios compromisos, el pelotero Ronald Acuña Jr. logró mantener un rendimiento destacado. Su regreso tras una segunda rotura de ligamento cruzado anterior confirmó su capacidad para mantenerse entre los referentes del béisbol profesional.

La actuación de Ronald Acuña Jr. en este cierre de temporada reafirma su impacto en el terreno de juego. Su poder ofensivo, velocidad y presencia en el lineup continúan siendo elementos determinantes para la franquicia de Atlanta, incluso en un año sin clasificación a postemporada.

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