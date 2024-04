Ronald Acuña Jr en 2024 apeló a su velocidad para sumar tres bases estafadas en el triunfo de los Bravos de Atlanta sobre los Mets de Nueva York 6×5 la noche del martes. El venezolano ha tenido un flojo y gris inicio de temporada en las Mayores.

La noche del martes se vio al criollo más suelto, robó bases y se le vio cómodo en el juego. Dijo que se sintió bien en el partido ya que no ha estado muchas veces en las bases en esta temporada.

El venezolano bateó dos imparables, robó tres bases y anotó tres carreras, busca de ahora en adelante ser de esa manera. Todas las miradas han estado sobre Acuña y su temporada la cual no ha sido como las anteriores.

Now you see him. Now you don't.

Ronald Acuña Jr.'s THIRD stolen base of the night! pic.twitter.com/Nm8vhMOmM6

— MLB (@MLB) April 10, 2024