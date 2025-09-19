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Ronald Acuña Jr. está terminando la temporada regular en un gran momento ofensivo y este miércoles llegó a los 900 hits de por vida en Las Mayores.

El bateador diestro Ronald Acuña Jr. se convirtió en el noveno venezolano en llegar a los 900 hits en Las Mayores con 27 años o menos.

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El jardinero de los Bravos de Atlanta se fue de 5-3 con dos anotadas y una base robada este miércoles para alcanzar los 86 imparables en la temporada y 900 de por vida en Las Mayores.

El criollo Ronald Acuña Jr. ha jugado ocho temporadas con los Bravos. Tiene un promedio de bateo de .289, 902 hits, 182 jonrones, 451 carreras impulsadas y 646 carreras anotadas.

Ha ganado un premio al Jugador Más Valioso (MVP), el premio al Novato del Año, tres Bates de Plata y una Serie Mundial.

Ronald Acuña Jr. vive un repunte en su ofensiva

El venezolano ha vivido un gran repunte en su ofensiva en los últimos 10 juegos de la temporada regular.

Tras la jornada de este miércoles, Ronald Acuña Jr. tiene .378 de promedio, 14 hits, 1 doble, 2 jonrones, 7 anotadas, 3 impulsadas, 6 boletos, .540 de OBP y más de 1.000 de OPS.

Luego de este repunte ofensivo, Ronald Acuña Jr. tiene un promedio de bateo de .284 con 87 hits, 17 jonrones, 34 carreras impulsadas y 65 carreras anotadas en 86 juegos esta temporada.

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