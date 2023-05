Las alarmas se encendieron este lunes en los Bravos de Atlanta, luego de que Ronald Acuña Jr fuera retirado del partido entre su equipo y Mets de Nueva York, tras recibir un pelotazo en el hombro izquierdo.

Dicha acción ocurrió en el mismo primer inning de una doble cartelera, cuando en recién el tercer lanzamiento, una recta del abridor metropolitano Tylor Megill se quedó alta impactó en la humanidad de “El Abusador”.

Inmediatamente, el jardinero venezolano sintió un intenso dolor en su hombro izquierdo, por lo cual optaron por sacarlo del partido, dejando preocupados tanto al equipo como a los fanáticos de Atlanta.

Ronald Acuña Jr. was hit with a high fastball on the first at-bat of the game and exits with an injury. pic.twitter.com/A8TZOn1Gp6

— Bally Sports: Braves (@BravesOnBally) May 1, 2023