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El histórico espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LXI continúa generando ecos globales, y esta vez el protagonista de la noticia es el pelotero venezolano Ronald Acuña Jr.

El estelar de los Bravos de Atlanta, quien dejó a toda Venezuela atónita al aparecer en las pantallas durante la transmisión oficial, relató recientemente los pormenores de su inesperada travesía al centro del universo del entretenimiento.

Acuña Jr., conocido en el diamante como «El Abusador», se encontraba en el exclusivo set denominado la ‘Casita’ de Bad Bunny, un espacio privilegiado sobre el escenario donde compartió con figuras de la talla del actor chileno Pedro Pascal y la cantante urbana Young Miko. Sin embargo, lo que pareció una logística de meses, fue en realidad un giro del destino de apenas unas horas.

Una decisión de último momento

En declaraciones ofrecidas a medios estadounidenses durante los entrenamientos de primavera, Acuña confirmó que el domingo del evento despertó sin tener la menor idea de que terminaría en Santa Clara. «En el mismo día», respondió tajante el venezolano cuando se le cuestionó sobre el momento en que supo que asistiría al juego.

La oportunidad surgió de una llamada inesperada. «Me llamaron y me dijeron: ‘Vas a ir al Super Bowl de Bad Bunny al medio tiempo’», explicó el oriundo de La Sabana. Sin pensarlo dos veces y movido por la emoción, el pelotero aceptó el reto de cruzar el país para ser parte de la historia latina en la NFL. «

Estaba tan emocionado», acotó el jugador, quien confesó ser un entusiasta del fútbol americano, aunque su verdadera pasión sea el béisbol.

El impacto de la magnitud

Para un atleta acostumbrado a llenar estadios en la MLB, la experiencia del Super Bowl resultó abrumadora. Según reportes oficiales, el Levi’s Stadium albergó a más de 70,000 aficionados, una multitud que dejó una marca profunda en el venezolano. «No vi a tantas personas en un estadio como en ese día. Ver a tantas personas fue fantástico», añadió Acuña, resaltando la energía eléctrica que se vivió durante los minutos en que Bad Bunny batió récords de audiencia.

La presencia de Ronald Acuña Jr. en la ‘Casita’ no solo reforzó su estatus como ícono cultural más allá del deporte, sino que simbolizó la unión de las potencias latinas en el evento más grande de los Estados Unidos.

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