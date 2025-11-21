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Ronald Acuña Jr se alista para sumarse a Tiburones de La Guaira en la temporada 2025 2026 de la LVBP. El jardinero podría debutar en pocos días, exactamente dentro de una semana, pero no se sabe por cuánto tiempo estará con los salados.

Como es costumbre el jugador de los Bravos de Atlanta empezó su preparación y se estima que para el 28 o 29 de noviembre estará ya con el equipo. Acuña ha estado ya en campañas anteriores con el equipo de los Tiburones.

Ronald Acuña Jr se alista para sumarse a Tiburones

Desde hace varios días se le vio en el estadio Monumental, además de conversar con los directivos de los Tiburones. El jardinero ha estado también en clínicas deportivas de beisbol menor puliendo el talento emergente.

Acuña Jr se espera que de la acostumbrada rueda de prensa antes de sumarse al equipo litoralense. El beisbol venezolano sigue su curso y ha estado ya a mitad de temporada.

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