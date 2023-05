Ronald Acuña Jr y Wilmer Flores dieron sendos cuadrangulares para respaldar el triunfo de sus respectivos equipos, en la jornada de este miércoles en Grandes Ligas.

“El Abusador” sacudió uno de los seis jonrones que dieron los Bravos de Atlanta, en la paliza que le propinaron a los Marlins de Miami 14×6.

Con dos corredores en circulación, Acuña Jr conectó un estacazo (6) de 461 pies por todo el jardín central, con el cual remolcó tres carreras para llegar a 19 en la temporada.

Además, Acuña Jr recibió un boleto y anotó en par de ocasiones (28). Por los Marlins, Luis Arráez se fue de 3-1 con doble (6) e impulsada (12).

Entretanto, Flores aseguró la victoria de Gigantes de San Francisco 4×2 sobre Astros de Houston con un cuadrangular solitario (5) en la novena entrada. Thairo Estrada ligó de 3-1 con un pasaporte.

I just wanna spin you around and 'round this dance Flor 🎶 pic.twitter.com/cAGs7w9Sg3

— SFGiants (@SFGiants) May 3, 2023