Después del retiro de Ronald Acuña Jr de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), su padre, Ronald Acuña, dio sus impresiones sobre el tema.

En una entrevista en un medio de televisión nacional, el padre del sabanero explicó su posición acerca del retiro de su hijo de la pelota criolla, además de darle un consejo.

«Mi consejo es que juegue. Tú te imaginas todas esas familias que nunca lo vieron jugar aquí. No todos tenemos visa para verlo jugar en Estados Unidos. Si es por mí, que juegue . Hoy no he hablado con él, está en el hotel. Habría que preguntarle, ya con la cabeza fría», expresó.

Además, agregó que representa una pieza importante para el equipo escualo y su ausencia constituye un golpe duro. «Nunca está de más tener a un Ronald Acuña en el equipo», recalcó.

Esto dijo Ronald Acuña sobre el retiro de su hijo de la LVBP

Por otra parte, comentó sobre lo ocurrido en las tribunas del estadio Universitario. «Eso pasó cuando dio el fly al RF, ahi estaba el hijo de él. Cuando falla, tiraron cerveza y le cayó al niño. Algunos fanáticos que no entienden, creen que por pagar una entrada pueden actuar como quieran», aseguró con firmeza.

Finalmente, dio su opinión sobre la celebración del jonrón de Ronald Acuña Jr, que considera pudo controlarla un poco más. «Yo sé que se excedió, no estoy de acuerdo. Puedes perrear pero no de esa forma tal vez. Siempre le digo que le baje luego de los juegos», finalizó Acuña padre.

Noticias24 Carabobo

