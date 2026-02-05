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Roster de Magallanes de Venezuela en Serie de Las Américas, hoy ante Panamá

By Danny Valdiviezo
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Roster de Magallanes de Venezuela en Serie de Las Américas
Foto: LVBP.

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Danny Valdiviezo
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IOTA Latino
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El roster de Magallanes de Venezuela en Serie de Las Américas fue presentado por la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Un equipo con jugadores de refuerzos que está listo para enfrentar este torneo.

Magallanes debuta hoy a las 7:30 de la noche ante el equipo de Panamá en el estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas. Los encuentros comienzan desde temprano con transmisiones televisivas.

Roster de Magallanes de Venezuela

Roster de Magallanes de Venezuela

Juegos para hoy:

1:30 p.m. Argentina vs Curazao en el Monumental de Caracas

4:30 p.m. Nicaragua vs Colombia en el estadio de Macuto en La Guaira

7:30 p.m. Panamá vs Venezuela en el estadio Monumental de Caracas

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Estos serían los refuerzos de Magallanes para la Serie de Las Américas

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