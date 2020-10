ROTUNDO FRACASO – De Buena Fuente

ROTUNDO FRACASO: La convocatoria del sector oposición el pasado 5 de octubre con la movilización de los maestros, en el caso del estado Carabobo, como en la mayoría del país, fueron cuatro pelagatos, eso dice de que ya Guaido ni algún otro dirigente opositor tienen fuerza para movilizar a quienes saben que en el caso de Juan Guaido se robó los millones de dólares que ha recibido para financiar tales movilizaciones y que la pelea entre esos dirigentes de oposición es por los dólares. DETENIDO: La tarde del pasado jueves 8 de octubre hubo mucho ruido en predios políticos de Valencia por la presunta aprehensión de un alto funcionario vinculado al sector del gas en Carabobo, ahora es candidato voto lista a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, la fuente indica que el funcionario fue detenido y llevado a la delegación del Cicpc en Plaza de Toros, se desconocen los causas de la detención en dicha sede habría rendido declaraciones, pero indagando sobre este caso con fuentes de inteligencia me enteré que desde Caracas vendría la orden. Recordemos que un grupo de funcionarios de gobierno en Carabobo se mantienen bajo la lupa de organismos de seguridad, por todo lo acontecido en los últimos meses. SOSPECHOSO CAMIÓN: Funcionarios del Sebin tienen información de que en la estación de gasolina ubicada en la Urbanización Trigal Norte, a pocos metros del Centro Comercial Patio Trigal de Valencia, todas las tardes se estaciona un camión color blanco con gris, cuyo tanque surte 160 litros de combustible, el chofer se hace el loco espera que la estación este aparentemente cerrada para salir con el tanque full, de buena fuente, nos llego el dato de que esa gasolina va a parar a bidones cuyo valor es de 100 dólares, y que el chofer hace espera en un bodegón ubicado frente a la estación privada. SANEANDO: Recientemente el pasado mes de septiembre se realizó en el estacionamiento del Palacio de Justicia del estado Carabobo, una jornada de audiencia preliminar en materia penal, en dicha actividad se involucraron jueces, secretarias, asistentes y alguaciles, fuentes internas judiciales revelan que a lo adentro del Palacio de Justicia se está realizando un proceso de saneamiento y desinfección de la pestilencia corrupción que se encontró tras la salida de quienes llevaban las riendas del Palacio de Justicia, y que involucraba a algunos personeros del gobierno regional. Según la fuente dicho proceso de saneamiento pasa por la salida y la designación de nuevos jueces en aras de mejorar la administración de justicia. RECHAZO: Me llega información de un grupo de dirigentes sociales del sur de Valencia del evidente rechazo por un candidato del psuv por el circuito 5 del estado Carabobo, que comprende Miguel Peña, San Rosa, Rafael Urdaneta, Negro Primero, municipio Libertador por cuanto este candidato en diciembre del año pasado tenia a su cargo la distribución de los perniles que nuestro Presidente Nicolas Maduro envió al pueblo venezolano, en todas las comunidades para lo que sería la cena navideña del pueblo, pero tales perniles en su mayoría fueron vendidos a dueños de carnicerías, se recogieron más de 3 mil dólares, en su momento esta irregularidad fue denunciada por vecinos de esas comunidades, y de esa situación estaba en cuenta tanto el gobierno estadal como municipal, de allì que los habitantes ahora no quieren ver ni en pintura a este camarada, rechazo del que se estaría aprovechando un candidato que fue del chavismo y ahora es de la oposición, captando el descontento en esos sectores. CANDIDATOS ACTIVADOS: A medida que van transcurriendo los días vemos a varios candidatos de la revolución en Carabobo super movidos en diferentes actividades propias de la campaña, en el caso del circuito uno Puerto Cabello, Juan Jose Mora. Bejuma, Montalbán y Miranda, Samuel Cohen se ha venido moviendo peso pluma, con varios sectores, profesionales, gente joven, y ha ido superando la aceptación. En el caso del circuito 4 Los Guayos y Carlos Arvelo, Enrique Ramos acompañado de su suplente Mervelis Moreno no paran durante toda la semana, las actividades salen bien organizadas y con gran convocatoria. En el caso del circuito 2 Guacara, San Joaquín y Diego Ibarra, el joven Reinaldo Rodríguez sube como la espuma y su carisma lo pone de manifiesto en cada jornada; por cierto que tanto Reinaldo Rodríguez como el joven Ekalov González, candidato circuito 5 estuvieron de cumpleaños hace unos días, Ekalov González esta bien posicionado sobre todo por Municipio Libertador, y sectores de Valencia sur. ¿QUE PASO CON ALMEIDA? Me encontraba almorzando en el Restaurante Carbón ubicado en la Urbanización El Viñedo de Valencia, muy cerca de mi mesa, dos personajes conversaban ligados a la política carabobeña, alcance a escuchar que se referían al empresario aragüeño Juan Almeida de quién se dice es amigo del Ministro Tarek El Aissami, comentaban y se preguntaban ¿Que habría pasado con este personaje Juan Almeida que ya no porta por Carabobo? siendo que el año pasado soltó el billete parejo para financiar varios templetes, de hecho fue quien organizo monto todo el aparataje y logística, sonido, tarima, artistas de lo que fue el dracufest celebrado en Semana Santa en Puerto Cabello, evento que desde la gobernación se promocionó hasta decir basta, Juan Almeida pago presentación de artistas, y otras cosas, pero según comentaban en dicha mesa, que le quedaron debiendo hasta la forma de caminar, y que la deuda paso a cuentas incobrables, comentaban “algo pasó que después que lo exprimieron, le chulearon hasta la caña en su casa de Maracay, ahora no quieren verlo por estos predios carabobeños“. CASO CONCEJALAS: Organismos de inteligencia están en cuenta del caso de dos concejales, una del municipio Guacara, otra del municipio Naguanagua, ambas son llamadas las reinas de la gasolina, por cuanto estas ediles tienen un negocio redondo que consiste en un cupo exclusivamente para ellas para beneficiar unos 30 vehículos diarios para surtir combustible en estaciones de gasolina subsidiadas pero pagadas bajo cuerda en dólares. La concejala de Guacara tiene control en una bomba ubicada en la carretera vieja cerca de la Unefa, la de Naguanagua hasta hace poco mientras estuvo subsidiada tuvo el cupo de los 30 vehículos en la bomba de Paramacay. La concejala de Naguanagua también es conocida como “La Gorda”, con el respeto que se merecen las personas con sobrepeso, ahora la llaman “pimentón” porque está en cuanto guiso se cocina, se ha convertido en la pesadilla de algunos comerciantes que son sometidos a sus amenazas sino se bajan de la mula en dólares, tarifas que van desde los 2 mil hasta 5 mil verdes. Sería bueno saber si estas dos damas actúan con la anuencia de los presidentes de los concejos municipales o de quien. Como han cambiado los tiempos, la corrupción crece como un tumor protuberante, pensar que fueron electas para legislar para un pueblo, en colectivo, velar por los intereses de los habitantes y no de sus intereses personales. CORPOELEC: Será cierto que habitantes de sectores como Tazajal y sus alrededores están cansados de que trabajadores de Corpoelec les cobren 30 dólares por familia cada vez que colocan el tabaco ubicado al lado del Hospital Metropolitano para restablecer el servicio eléctrico, situación que se repite con mucha frecuencia. Metánle el ojo a eso.

Hasta aquí por hoy, nos leemos el próximo lunes 19 de octubre