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Rougned Odor fue decisivo con un jonrón y guió la victoria de los Navegantes del Magallanes 6×5 ante Tigres de Aragua en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. Odor la sacó en la parte baja del octavo.

Aragua se fue adelante en la parte alta del primer tramo, José Alberto Martínez con doble empujó dos carreras. Magallanes respondió en el cierre del mismo capítulo para igualar las acciones a dos carreras.

En el cuarto tramo en la parte baja, Magallanes fabricó tres más, con tres en bases Ángel Reyes es golpeado y empujó una. Diego Velásquez sumó la segunda con sencillo y Luis Suisbel con elevado de sacrificio trajo la tercera de ese tramo.

Rougned Odor fue decisivo guió victoria de Magallanes ante Tigres

Pero Aragua respondió y Leobaldo Piña la botó para traer tres carreras e igualar el encuentro a cinco por lado. En la parte baja del octavo, Rougned Odor pudo sacarla del parque para romper el empate y dejar el juego 6×5.

Otros resultados:

Bravos 9, Tibuirones 0

Caribes 16, Cardenales 2

Juegos para este jueves 18 de diciembre

7:00 p.m. Magallanes-Tigres en Maracay

7:00 p.m. Leones-Águilas en Maracaibo.

7:00 p.m. Tiburones-Bravos en Margarita

7:00 p.m. Caribes-Cardenales en Barqusimeto.

PIZARRA DE LA LVBP DEL 17 DE DICIEMBRE

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