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Un jonrón de Rougned Odor sentenció el juego para dejar en el terreno a las Águilas del Zulia y darle la victoria al Magallanes 6×5. Magallanes se mantiene con esperanzas de avanzar.

En el cierre del décimo tramo, Odor al primer pitcheo de Silvino Bracho la sacó del estadio José Bernardo Pérez de Valencia. Zulia estaba adelante en la pizarra 5×4, pero cargaron con la derrota.

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Las carreras

Magallanes se fue adelante en la parte baja del segundo tramo producto de dos dobles, uno de Renato Núñez y otro de Diego Velásquez pare empujar a Núñez. Zulia igualó con sencillos de Isaías Tejeda y Angelo Castellanos, y con hit de Eduardo Torrealba anotó Tejeda.

En el quinto, Magallanes anotó dos, una de ellas empujada por Eliézer Alfonzo Jr. y Tucupita Marcano con elevado de sacrificio remolcó a José Gómez; con la tercera de los navales en el encuentro.

Para el sexto tramo las Águilas se acercaron con una carrera empujada por Gabriel Martínez. En la parte alta del octavo, Zulia igualó las acciones tras elevado de sacrificio de Angelo Castellanos remolcando a Jaison Chourio.

En el décimo en la parte alta, Jaison Chourio empujó la cuarta con doble y anotó la quinta para poner adelante al Zulia en la pizarra 5×3.

En el cierre del décimo y con batazo de Tucupita Marcano, anotó Eliézer Alfonzo Jr la cuarta de los Navegantes. Luego vino Odor con Tucupita en las bases para voltear el encuentro.

Rougned Odor sentenció el juego y dejó en el terreno al Zulia, otros resultados

Bravos 3, Leones 2

Juegos para este martes 16 de diciembre

7:00 p.m. Águilas ante Cardenales en Barquisimeto.

7:00 p.m. Caribes contra Leones en el Monumental de Caracas

7:00 p.m. Tiburones ante Tigres en Maracay.

PIZARRA DE HOY 15 DE DICIEMBRE DE 2025

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