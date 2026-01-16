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Navegantes del Magallanes ganó en el Monumental Simón Bolívar de Caracas al dar cuenta de Águilas del Zulia 10×4. Los turcos por primera vez en el Round Robin 2026 conquistan dos triunfos seguidos.

La ofensiva naval pudo mantenerse como lo hizo en Puerto La Cruz pero esta vez ante los rapaces en el estadio de los Leones del Caracas. Leandro Cedeño, José Gómez, Eliézer Alfonzo y Ángel Reyes ligaron en el triunfo eléctrico.

Los lanzadores magallaneros estuvieron a la altura, José Suárez vino en lugar de Yohander Méndez para apuntarse el lauro. Suárez lanzó tres entradas completas donde permitió cuatro imparables, además de dar un boleto y abanicar a cuatro contrarios.

Luego de Suárez vino un desfile de lanzadores donde estuvieron: Jesús Reyes, Enderson Franco además de Wiliander Moreno. Junior Guerra se mantuvo sólido en la novena entrada al lanzar sin problemas.

Magallanes ganó en el Monumental y Cardenales sigue líder

Por su parte, Cardenales de Lara dio cuenta de Bravos de Margarita con pizarra de 9×5 en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, capital del estado Lara. Los pájaros rojos se soltaron a batear con una ofensiva de 12 imparables.

Luisángel Acuña volvió a sonar cuadrangular, su quinto estacazo del todos contra todos para fletar cinco carreras. Acuña bateó de 3-2 con una anotada además de sumar un doblete en este encuentro.

Además de Acuña, Rafael “Balita” Ortega pudo sumar dos carreras e irse de 4-2 con dos anotadas y un triple. César Valdez se apuntó el triunfo por el Cardenales mientras que Osmer Morales cargó con la derrota.

Juegos para hoy:

7:00 de la noche, Águilas contra Caribes en Puerto La Cruz

7:00 de la noche, Bravos de Margarita se mide a Navegantes del Magallanes en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia

Pizarra del Round Robin

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