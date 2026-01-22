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El Round Robin se reduce a cuatro equipos, los cuales estarán luchando pos dos cupos a la final de la temporada 2025 2026. Las victorias por supuesto serán importantes pero las derrotas los colocarían en difícil situación.

Caribes de Anzoátegui marcha líder del “todos contra todos” pero la diferencia con el segundo lugar es poca. En la actualidad el equipo oriental tiene ocho victorias por cinco derrotas, mientras que Cardenales de Lara tiene siete ganados y cinco perdidos.

Pero es lo difícil que se ha puesto esta competición beisbolera es que tiene a Magallanes y Zulia muy cerca. Los turcos y rapaces tienen en la actualidad siete ganados y seis perdidos. A tan solo una victoria del primer lugar.

Round Robin se reduce a cuatro equipos para dos cupos a la final

Por supuesto, está el factor de Bravos de Margarita, el cual quedó eliminado, pero podría vencer a estos equipos y complicarles la situación. Quedan tres juegos y se decidirá quienes van a la final.

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Para hoy jueves hay dos encuentros, Magallanes recibe a Cardenales de Lara en Valencia. Mientras que Caribes de Anzoátegui volverá a medirse a Águilas del Zulia en Maracaibo, ambos encuentros a las siete de la noche.

PIZARRA DEL ROUND ROBIN 2026 LA LVBP

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