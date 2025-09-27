Compartir

El camino o recta de la felicidad… se ha hecho famosa la carretera que conduce a Tucacas y a Chichiriviche en el estado Falcón. Luego que pasas Taborda, y se descubre el mar y tomas la autopista Puerto Cabello-Morón… viene lo mejor.

Nadie le había puesto nombre, pero desde hace unos años la comenzaron a llamar de esa manera, Camino a la felicidad o recta a la felicidad. Es la vía que vemos al lado de la playa, vemos aquel azul mar…

Observamos las matas de coco, que ya una lectora nos dijo que tienen décadas en el lugar y que cada mata de coco puede durar 200 años o más. Como hemos visto en los #TBT como las personas han puesto fotos de hace décadas en esta vía.

Camino o recta de la felicidad y las terapias

Y cada persona tiene una terapia, colocan la música que les gusta… bajan un poco los vidrios y dejan sentir la brisa marina del lugar. Vemos esa combinación hermosa de arena y las olas y el inmenso y hermoso Mar Caribe.

La gente graba videos, toma fotos, observan todo aquel camino que divide a Falcón y Carabobo, Yaracuy, Boca de Aroa, unos escuchan la música de su preferencia. Merengue salsa, reguetón o pop de los 80.

“Se llama camino a la felicidad, ya que vas camino al Parque Nacional Morrocoy, Tucacas, los cayos, y tantas maravillas que hay. Bien sea solo, con los amigos, la familia o tu pareja, es el verdadero camino que te lleva a la felicidad”, dice Lucy González, turista.

Paraíso natural

Esta vía sigue ganando fama, día a día, cada fin de semana, en cada viaje, en cada sonrisa de los que viajan en ella. Ilumina lo que es el turismo, las playas. Además que muestra lo que es el país…. nuestra pequeña Venecia… ¡Venezuela!

NO DEJES DE LEER AHORA: ¡En tendencia!, Estos son los lugares o pueblos con nombres más peculiares en Venezuela

Venezuela es así… como la recta de la felicidad, alegre, dichosa y hermosa. No te olvides de cuidar la vía, no arrojes basura, ni botellas de plástico ni de vidrio. Para que todas las generaciones la sigan mirando como siempre está. ¡Feliz viaje!

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas