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Rusia expresó su «profunda preocupación» por la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores por EEUU; por lo que instó a su liberación.

La Cancillería rusa señaló en un comunicado que, según reportes, el mandatario y la primera dama de Venezuela «fueron sacados por la fuerza del país durante las agresivas acciones» perpetradas la madrugada de este sábado por las fuerzas estadounidenses.

“ A continuación, se insta a Washington a aclarar «inmediatamente» lo sucedido, en el marco de una agresión que calificó de «violación inaceptable de la soberanía de un Estado independiente, cuyo respeto es un principio fundamental del derecho internacional».

En el mismo contexto, la Cancillería rusa hizo hincapié en la necesidad de «crear las condiciones para resolver cualquier conflicto existente entre Estados Unidos y Venezuela mediante el diálogo».

Anteriormente, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que, en el curso del ataque de esta noche, que afectó a la capital venezolana, Caracas, y a los estados de Miranda, La Guaira y Aragua, se capturó a Maduro y a la primera dama, que fueron trasladados «fuera del país».

La detención del presidente Nicolás Maduro y de Flores fue confirmada posteriormente por la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, que exigió al Gobierno estadounidense que entreguen una «prueba de vida inmediata» de ambos.

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