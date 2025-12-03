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El servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación de Rusia (Roskomnadzor), informó que la plataforma de juegos Roblox fue bloqueada oficialmente en el país tras revelarse masiva propaganda de actividades extremistas y terroristas que afectan negativamente el desarrollo de los niños.

Según el organismo, los motivos de la prohibición son «los hechos revelados de la difusión masiva y repetida de materiales con propaganda y justificación de actividades extremistas y terroristas, llamados a la comisión de actos ilegales de naturaleza violenta y propaganda de temas LGBT».

Asimismo, explicaron que el monitoreo de Roblox ha confirmado repetidamente la incapacidad de su sistema interno de moderación para garantizar la seguridad total de los materiales que aparecen en la plataforma. «El espacio de juego contiene una gran cantidad de contenido inapropiado que puede afectar negativamente el desarrollo espiritual y moral de los niños, creando las condiciones y los prerrequisitos para actividades ilegales».

Rusia prohíbe Roblox

Según Roskomnadzor, este tipo de acciones se cometen incluso en las llamadas salas y ubicaciones dentro del juego, donde los usuarios pueden llevar a cabo ataques terroristas, atacar escuelas y participar en juegos de azar. «Los casos de este tipo de comportamiento ilegal contra menores son comunes desde hace tiempo en Rusia y otros países», agregó.

«Los menores en el juego sufren acoso sexual, son engañados para que revelen fotos íntimas y son coaccionados para cometer actos indecentes y violentos. Roblox es popular entre los pedófilos, quienes conocen a menores directamente en los chats del juego y luego se involucran en la vida real», detalló el ente.

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