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Venezuela apoya a Rusia para la construcción de alianzas en el ámbito comunicacional que permiten combatir la guerra cognitiva, la difusión de noticias falsas y la desinformación dirigida, durante el seminario «Herramientas para la Verificación de Fake News y Desmontaje de Narrativas Falsas».

Durante el seminario en línea, en el que se ofrecieron herramientas electrónicas novedosas para la verificación de noticias y el desmontaje de narrativas falsas e interesadas, el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Freddy Ñáñez, reafirmó la profunda cooperación para desarrollar las nuevas estrategias.

Precisó que países como Rusia, China, Venezuela y otras naciones que son perseguidas económica y financieramente por la órbita occidental, y no obedecen a los intereses imperiales dictados desde esos centros de poder, viven una verdadera guerra cognitiva que utiliza las tecnologías de información para atacar.

En este aspecto, Ñáñez destacó que los profesionales venezolanos y el pueblo en general están en formación permanente en el ámbito comunicacional, mediante el uso de herramientas fundamentales para derrotar la creación de falsos relatos.

En el mes de octubre, Venezuela compartió otro foro en línea y mostró su experiencia con el método de acción «𝗖𝗮𝗹𝗹𝗲𝘀, 𝗥𝗲𝗱𝗲𝘀, 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗼𝘀, 𝗣𝗮𝗿𝗲𝗱𝗲𝘀 𝘆 𝗥𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗕𝗲𝗺𝗯𝗮», última que es una expresión popular que enfatiza la oralidad. Este método, concebido por el presidente Maduro, ha demostrado ser efectivo para contrarrestar la guerra cognitiva que enfrenta nuestro país.

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