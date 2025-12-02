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En el marco de la 18va edición de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, FITVen, el municipio Valencia recibió la validación oficial a la “Ruta de la Fe”, como nueva Ruta Turística Certificada para disfrute de propios y visitantes de la capital carabobeña.

«Muy contenta y agradecida con el Ministerio de Turismo, con nuestra ministra Leticia Gómez, nuestro presidente Nicolás Maduro, el gobernador Rafael Lacava y a la alcaldesa Dina Castillo, por apoyar y promover los espacios turísticos dentro del municipio Valencia. Hoy sumamos a Valencia una ruta turística más, la “Ruta de la Fe”, un espacio para que las personas puedan conocer los santuarios que poseemos de los dos santos que tenemos en Venezuela», expresó la presidenta de la Fundación para el Fomento y Desarrollo de Obras y Actividades Turísticas, FUNDATUR, Natalia Pacheco.

Ruta de la Fe en Valencia

Al respecto, detalló que la nueva ruta certificada abarca un recorrido que incluye a la Capilla del Colegio Betania, el Manantial del Jobo, la Cofradía de Nuestra Señora del Socorro, la Iglesia de San Francisco-Santuario del Dr. José Gregorio Hernández y el Café de Dios.

«Con esto seguimos sumando experiencias dentro del municipio Valencia. ¡Los esperamos para vivir esta nueva Ruta de la Fe!», extendió la invitación Pacheco a todas las personas que desean conocer el Centro Histórico de Valencia.

Comunidad turística La Pastora

De igual manera, en el desarrollo de la FITVen Puerto Cabello 2025, la comunidad La Pastora del municipio Valencia, también recibió el certificado como comunidad turística de la ciudad.

«Nuestra comunidad histórica en el centro histórico de Valencia, un centro lleno de muchísima historia y por supuesto de muchísima cultura. Nos sentimos orgullosos porque aquí está en la base del poder comunal, del poder popular y orgullosos nos sentimos de estar por acá y de estar en estos espacios», exaltó con orgullo Viviana Bastidas, consejera de la Comunidad La Pastora, Consejo Comunal La Pastora.

Precisó que dentro de la referida comunidad se encuentra el Teatro Municipal de Valencia, Casa La Estrella, Casa Pocaterra, la Plaza Sucre, la Plaza Bicentenario, la sede de la Gobernación del Estado Carabobo, «es decir, tenemos mucha historia y mucha cultura. (…) Gracias al Ministerio de Turismo, a la Alcaldesa Dina Castilla, al Gobernador Rafael Lacava y al Presidente Nicolás Maduro por todos sus proyectos públicos y que permiten esta certificación».