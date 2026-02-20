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Ruta del Saime arranca su segunda fase en estas zonas del país (VIDEO)

By Danny Valdiviezo
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Ruta del Saime arranca su segunda fase

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Danny Valdiviezo
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La ruta del Saime arranca su segunda fase en varias zonas del país. El programa del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) se desplegará en varias partes.

Ruta del Saime arranca su segunda fase

En un video en la cuenta de Instagram dieron a conocer las ciudades como los sitios exactos para lo que será el programa Saime llega a cada rincón de la Patria. Allí estarán los camiones del Servicio.

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