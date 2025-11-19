Compartir

La ruta ecoturística La Manilla es una joya natural escondida en las montañas de la parroquia Urama, en el municipio Juan José Mora del estado Carabobo. Este sendero paradisíaco cautiva al visitante con su biodiversidad y belleza escénica que brinda una experiencia de inmersión total con la naturaleza.

La expedición inicia en el sector el Alpargatón y discurre entre densa vegetación, a través de la Piedra y la Encrucijada del Mango. Esta caminata obliga a sortear varios ríos y pozos de aguas cristalinas que emergen de las entrañas de la montaña para confirmar su riqueza ecológica. Ya en la cima, a 100 metros sobre el nivel del mar, los aventureros consiguen un descanso refrescante en jacuzzis y piscinas formados por la erosión de rocas milenarias en la Manillita, primera parada de la cima.

Ruta La Manilla en Morón

El mayor obsequio de esta travesía es llegar a la Manilla, un pozo de oscuras aguas profundas donde, luego de poner a prueba las habilidades y destrezas para el senderismo de alto impacto, los más arriesgados se sumergen en los 35 metros de profundidad de esta laguna, receptora de una potente caída de agua de 20 metros de altura. El retorno se realiza río abajo en un entorno selvático mientras se disfruta del espeso follaje, el canto de las aves y el correr del agua.

El estado Carabobo, ofrece y brinda al turista y lugareño, sus atractivos y bondades para el disfrute y experiencia viajera. Este año es sede de la Feria Internacional de Turismo (FITVen), que se realizará en la emblemática ciudad de Puerto Cabello, del 28 de noviembre al 1° de diciembre.

El evento organizado por la ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez, resaltará las potencialidades de esta entidad de la mano del gobernador Rafael Lacava, quien ha manifestado su orgullo, que esta nueva edición de la vitrina turística se realice en la ciudad que está de moda.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas