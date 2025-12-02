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La Gobernación de Carabobo brindó atención en mamografía, ecografía y consultas ginecológicas a más de 30 mil mujeres con la Ruta Rosa del 0800-Bigote e Insalud. Según el balance de la Sala Situacional de la fundación.

El despliegue en prevención del cáncer de mama y otras patologías de la mujer recorrió los 14 municipios de la entidad durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, de manera totalmente gratuita.

En el transcurso del trimestre, la Ruta Rosa realizó un total de 30.838 atenciones, 14.646 consultas especializadas de salud y 5.221 estudios de última tecnología, de acuerdo al registro de la Sala Situacional. Siguiendo la misión social del Presidente Nicolás Maduro, la Ministra de Salud Magaly Gutiérrez, el Gobernador Rafael Lacava, y la Primera Combatiente, Dra. Nancy de Lacava, y direccionadas por el presidente de 0800-Bigote, Abg. Luis Capriles.

Ruta Rosa del 0800-Bigote atendió más de 30 mil mujeres

“En los meses de Ruta realizamos 37 jornadas de salud femenina (…) Una operatividad masiva, constante y profundamente humana. Gracias a nuestra Unidad Médica para la Mujer, un hermoso consultorio rosa espacioso, acondicionado y cómodo para cada paciente, a nuestra flota ginecológica y todas las unidades”, indicó la Lic. Ana Vázquez, Coordinadora de Imagenología del 0800-Bigote.

La ruta tuvo su apertura de la mano de la Primera Combatiente del estado, Nancy de Lacava, quien destacó el cronograma de atención en cada región y los estudios a brindar. “Ecografía mamaria, mamografía, consulta ginecológica, ecografía pélvica, citología, control prenatal, tomografía simple, pediatría, geriatría, y estudios ecográficos”, dejó claro la primera dama.

En ese sentido, se realizaron paradas de múltiples días en cada municipio del estado Carabobo, acompañados por la Alcaldesa o Alcalde de la entidad, la Autoridad Única de Salud, Lic. Alexander Leal, y el Presidente del 0800-Bigote.

En el eje occidental

Seguidamente, recorrió el eje occidental, los municipios Miranda, Montalbán y Bejuma, durante el final de septiembre e inicios de octubre; seguido de Naguanagua, de 9 a 10 de octubre; Libertador y Los Guayos fueron las siguientes paradas entre los días 13 y 16; Diego Ibarra, San Joaquín, y Guacara recibieron al 0800-Bigote entre el 20 al 25 de octubre. El mes cerró con jornadas para el eje costero, Puerto Cabello y Juan José Mora entre los días 27 al 30.

Durante noviembre, la Ruta Rosa del 0800-Bigote realizó paradas en Naguanagua durante el primero del mes, Carlos Arvelo desde los días 4 a 7, para finalizar con San Diego el 8 del onceavo mes, y Valencia desde el 11 al 12 de noviembre.

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