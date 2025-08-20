Compartir

El logo de la Cruz Roja se diferencia mucho del logo de Primeros Auxilios, muchas veces vemos como este es colocado en un botiquín donde guardas medicamentos. Te explicamos el por qué de esta gran diferencia.

Logo de la Cruz Roja

Es un símbolo humanitario protegido por el derecho Internacional (Convenios de Ginebra), que identifica a:

Personal médico: en conflictos armados.

Instalaciones y vehículos de socorro (ambulancias, hospitales de campañas)

Miembros autorizados del movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja.

No es un logo genérico de medicina o salud, sino de protección legal en emergencias complejas.

Símbolo de Primeros Auxilios:

Cuándo se creó?

– Fue diseñado en 1977 por la Organización internacional de normalización (ISO)

– Se estableció como estandar global en 1984.

Por qué se creó?

– Necesidad de un símbolo universal para evitar confusiones en emergencias.

– Evitar el mal uso de la Cruz Roja.

– Identificación rápida: El verde se asocia a seguridad/ ayuda, y la cruz blanca es neutral y reconocible.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas