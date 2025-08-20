miércoles, agosto 20, 2025
spot_img
EntretenimientoCuriosidadesPortada

¿Sabías qué el logo de la Cruz Roja no es para botiquines de primeros auxilios?

Hay una gran diferencia entre estos dos símbolos, uno es mucho más conocido que el otro, pero conoce sobre estos.

By Redacción Noticias24Carabobo
0
28
Logo de la Cruz Roja

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

El logo de la Cruz Roja se diferencia mucho del logo de Primeros Auxilios, muchas veces vemos como este es colocado en un botiquín donde guardas medicamentos. Te explicamos el por qué de esta gran diferencia.

Logo de la Cruz Roja

Es un símbolo humanitario protegido por el derecho Internacional (Convenios de Ginebra), que identifica a:

  • Personal médico: en conflictos armados.
  • Instalaciones y vehículos de socorro (ambulancias, hospitales de campañas)
  • Miembros autorizados del movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja.
  • No es un logo genérico de medicina o salud, sino de protección legal en emergencias complejas.

Símbolo de Primeros Auxilios:

  1. Cuándo se creó?

    – Fue diseñado en 1977 por la Organización internacional de normalización (ISO)

    – Se estableció como estandar global en 1984.

  1. Por qué se creó?

    – Necesidad de un símbolo universal para evitar confusiones en emergencias.

    – Evitar el mal uso de la Cruz Roja.

    – Identificación rápida: El verde se asocia a seguridad/ ayuda, y la cruz blanca es neutral y reconocible.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Caso Sibora Gagani en España, de desaparecida a ser encontrada sin vida en su casa
«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceÁngeles de las Vías
Artículo anterior
Estos son los diez ríos más importantes de Venezuela
Artículo siguiente
Clima hoy 20 de agosto de 2025 en Venezuela según el INAMEH
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes

© Copyright - Todos los Derechos Reservados - Desarrollado por: Artech Digital