EntretenimientoCuriosidadesPortada

Sabías qué el petroglifo más grande del mundo está en Venezuela (VIDEO)

By Danny Valdiviezo
0
122
el petroglifo más grande del mundo

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

El petroglifo más grande del mundo se encuentra en el río Orinoco, específicamente en los Raudales de Atures, en el estado Amazonas de Venezuela. Estos grabados abarcan grandes extensiones de rocas y se estima que tienen unos 2.000 años de antigüedad.

Incluyendo representaciones de la vida diaria, animales y rituales. Ubicación: Raudales de Atures, río Orinoco, estado Amazonas, Venezuela. Este es uno de los lugares más visitados actualmente.

Dimensiones: Se extienden a lo largo de ocho grupos de rocas en cinco islas, con grabados de hasta 304 metros de largo.

Contenido: Representan escenas de la vida cotidiana, la importancia de los recursos acuáticos y rituales, con figuras que incluyen una serpiente de unos 30 metros de largo y una especie de vaca o toro. Antigüedad: Se cree que tienen más de 2.000 años de antigüedad.

El petroglifo más grande del mundo está en Venezuela

Los petroglifos son arte rupestre que consiste en imágenes talladas o grabadas en rocas, hechas por civilizaciones antiguas para comunicarse antes de la escritura. El término proviene del griego y significa «piedra grabada».

Se distinguen de las pinturas rupestres por ser grabados, no pinturas, y a menudo representan figuras abstractas, geométricas o figurativas como animales y humanos.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Normas de Inparques si vas a hacer senderismo en el Parque Nacional San Esteban

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Artículo anterior
Joven recién graduada de psicóloga perdió la vida en accidente de tránsito
Artículo siguiente
Ruta Rosa del 0800-Bigote atendió más de 30 mil mujeres en Carabobo
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes