El petroglifo más grande del mundo se encuentra en el río Orinoco, específicamente en los Raudales de Atures, en el estado Amazonas de Venezuela. Estos grabados abarcan grandes extensiones de rocas y se estima que tienen unos 2.000 años de antigüedad.
Incluyendo representaciones de la vida diaria, animales y rituales. Ubicación: Raudales de Atures, río Orinoco, estado Amazonas, Venezuela. Este es uno de los lugares más visitados actualmente.
Dimensiones: Se extienden a lo largo de ocho grupos de rocas en cinco islas, con grabados de hasta 304 metros de largo.
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Contenido: Representan escenas de la vida cotidiana, la importancia de los recursos acuáticos y rituales, con figuras que incluyen una serpiente de unos 30 metros de largo y una especie de vaca o toro. Antigüedad: Se cree que tienen más de 2.000 años de antigüedad.
El petroglifo más grande del mundo está en Venezuela
Los petroglifos son arte rupestre que consiste en imágenes talladas o grabadas en rocas, hechas por civilizaciones antiguas para comunicarse antes de la escritura. El término proviene del griego y significa «piedra grabada».
Se distinguen de las pinturas rupestres por ser grabados, no pinturas, y a menudo representan figuras abstractas, geométricas o figurativas como animales y humanos.
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