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Un arroz navideño dominicano es uno de los platos de ese hermoso país, los cuales se disfrutan en la Nochebuena o para el 31 de diciembre. Es una de las comidas más conocidas de la “tierra del merengue”.

Arroz Navideño Dominicano (ingredientes)

1 taza de arroz

1 cebolla

1 pimentón

1 zanahoria

2 ramas de cilantro

200 gramos de tocineta, jamón o chuleta

70 gramos de champiñones

1 cucharadita de pasta de ajo o ajo molido

1 cucharadita de orégano

1 taza de maíz desgranado

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de pimienta

3 cucharadas soperas de aceite o mantequilla

1 taza de pasas picadas

1 taza de maní o troceado

Preparación

Para comenzar con esta receta de arroz navideño, corta la cebolla, el cilantro, el pimentón y la zanahoria en cuadritos pequeños. En la olla agrega un cucharada de aceite y tuesta el arroz crudo después de lavarlo por 5 minutos. Luego resérvalo.

Agrega una cucharada de aceite en la olla y agrega la cebolla y la zanahoria, sofríe por 10 minutos revolviendo constantemente. Si tienes champiñones enteros, filetéalos, y corta el jamón en trozos pequeños.

En una sartén con una cucharada de aceite saltea los champiñones junto con el jamón y el ajo, revolviendo de vez en cuando. Sofríe por 10 minutos o hasta que los champiñones estén blandos. Si utilizaste chuleta puedes rallarla y recuerda salpimentarla en este paso.

Agrega este sofrito y el arroz a la cebolla con zanahoria, llena con 1 taza de agua, agrega sal y pimienta a gusto y espera a que el arroz esté blando. Antes de que se seque por completo agrega el maíz, el cilantro cortado bien pequeño.

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Sirve este delicioso arroz navideño dominicano mientras aún está caliente, puedes acompañar con una ensalada simple ya que tiene muchas verduras. Y su aporte nutricional es bastante alto.

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