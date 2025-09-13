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Una sopa de alitas de pollo, la puedes preparar hoy o guardar la receta y tenerla en caso de emergencia. Es por ello que debes siempre saber preparar unas buenas sopas como esta y ganarte los aplausos.

Recuerda que una sopa es necesaria para la salud, muy buena para un día a la semana, más si es de alas de pollo. Este es un buen plato para subir las defensas y para disfrutarlo en familia, repetimos una vez a la semana.

Sopa de alitas de pollo, ingredientes

Una zanahoria grande

1 cebolla grande

7 alitas de pollo

Pizca de sal

Una Pizca de pimienta

Caldo de pollo

Un litro agua

1 puñado fideos o arroz, o verduras picadas muy pequeñas.

Preparación:

Cortamos la cebolla y la zanahoria y la pasamos por aceite de oliva en una olla con un poco de sal y pimienta.

A medida que se cocina la cebolla y la zanahoria vamos a ir deshuesando las alitas y desgrasándolas. Mientras obtenemos la carne de las 7 alitas, la vamos introduciendo a la olla junto a los vegetales. Además agregaremos 3 huesitos pelados para aporten sabor al caldo.

Tener en cuenta que nada se debe pegar, si eso comienza a ocurrir, agregar chorritos de agua para que se cocine lentamente.

Cuando notamos que la cebolla se puso transparente agregamos el caldo de pollo y el litro de agua. Revolvemos la preparación y tapamos. Cada 10 minutos repetimos el proceso hasta que notamos que al pinchar la zanahoria está blandita.

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Cuando eso ocurre agregamos los fideos y vamos revolviendo cada minuto hasta que esté en su punto (lo indica el paquete generalmente). Una vez lista la cocción de los fideos, está lista tu sopa de alitas… Rápida, sencilla y exquisita.

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