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El caso del sacerdote detenido en Táchira tuvo información oficial por parte del Ministerio Público. En su página web, la Fiscalía dio a conocer dicho caso donde se vio involucrada una menor de 12 años de edad.

A solicitud del Ministerio Público, fue privado de libertad el sacerdote Douglas Cievel Escalante Zambrano (66). Por su presunta responsabilidad en la comisión de actos sexuales con una niña de 12 años de edad.

Tal hecho fue denunciado el pasado 11 de noviembre por la víctima en compañía de su madre ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en San Juan de Colón; capital del municipio Ayacucho en el estado Táchira.

De acuerdo con la investigación, durante la referida fecha la progenitora de la víctima acompañó a la joven hasta el Cicpc para interponer una denuncia; en contra de Escalante Zambrano, quien se desempeñaba como sacerdote en la parroquia San Pedro del Río.

En tal sentido, durante su declaración la niña contó que su madre tuvo conocimiento de ello tras revisar su teléfono y encontrar conversaciones comprometedoras con el sexagenario; quien le habría solicitado fotografías íntimas.

Caso del sacerdote detenido en Táchira

En consecuencia, la agraviada reveló que el hombre ya había tenido relaciones sexuales con ella al menos en dos oportunidades. Añadió además que el hombre la buscaba en su residencia a bordo de una camioneta personal.

Allí la llevaba hasta la Plaza Bolívar de San Juan Colón, donde habrían sostenido sus encuentros íntimos sin salir del vehículo. Tras las revelaciones, se practicaron las evaluaciones médicas y psicológicas pertinentes.

Que confirmaron lo revelado por la joven. Ese mismo día se conformó una comisión que se desplazó gasta la parroquia San Pedro del Río para ubicar al victimario. Escalante Zambrano fue precisado por el Cicpc dentro de su propio vehículo, y resultó aprehendido en flagrancia.

Para ser puesto a disposición inmediata del Ministerio Público. Vale señalar que, al momento de su aprehensión, fue incautado el teléfono celular del sexagenario; en procura de colectar más elementos de interés criminalístico.

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En la audiencia de presentación, la Fiscalía 22ª de Táchira imputó a Escalante Zambrano por la presunta comisión de acto sexual con víctima especialmente vulnerable. Esto en grado de continuidad.

Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por la representación fiscal, el Tribunal 1º de Control, Audiencias y Medidas de Violencia Contra la Mujer en esa entidad; dictó la referida privativa de libertad en contra del sacerdote y ordenó su reclusión temporal en la sede del Cicpc en La Fría.

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