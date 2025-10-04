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Un sacerdote en República Dominicana estará en prisión preventiva luego de ser señalado por un grupo de mujeres de abuso sexual durante varios años. El padre católico, Anselmo Alejandro Peña Sánchez será imputado por el Ministerio Público de ese país.

El sacerdote quedó detenido por la Fiscalía de Santiago Rodríguez en Dominicana, por una orden judicial. Las investigaciones comenzaron luego que varias mujeres que este había abusado sexualmente de ellas. Desde los 14 hasta la edad adulta, el cura presuntamente las sometía a abusos, dijeron.

Resaltaron que varios de esos abusos se habían prolongado durante años. El pasado 12 de septiembre una de las agraviadas dijo que este cometió el abuso cuando estaba encargado como párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen.

Sacerdote en República Dominicana señalado de abuso sexual continuado

Dijo la mujer que este frecuentaba la casa de la familia, donde muchos le dieron confianza. Lo que este aprovechó supuestamente para cometer varios abusos sexuales, manipulándola además de amenazarla.

Las autoridades tribunalicias aceptaron la denuncia y levantaron una calificación jurídica de abuso señalada en varios artículos. Llamó mucho la atención el archivo de fotos que tenía el religioso.

Este tenía fotografías, videos de diferentes mujeres a las cuales había abusado. Como diversos aparatos electrónicos de reproducción de video, entre ellos DVD, celulares como memorias con fotos de mujeres.

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Hay unas hermanas que señalan al cura de abuso sexual, cuando estaban en edad infantil es por ello que piden investigación de dicho caso. El nombre del cura está en tela de juicio y solo se esperan pruebas contundentes para condenarlo.

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