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Este jueves 30 de octubre, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) lanzó una alerta por estafa masiva que roba información personal.

En tal sentido, el Saime desmintió una ola de correos electrónicos fraudulentos y pide a la ciudadanía ignorar los mensajes que solicitan datos personales.

A través de sus redes sociales, Instagram, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería compartió los detalles.

«#ATENCIÓN ➡️ Exhortamos a la ciudadanía que la información de la imagen es totalmente FALSA; el Saime no envía correos de este tipo. Si recibe un mensaje similar, no comparta información personal. Le recordamos que para mayor información puede acudir a cualquiera de nuestras oficinas Saime en el país o a través de las redes sociales oficiales», se lee en la publicación.

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Saime alerta por estafa

La institución señaló que delincuentes utilizan la imagen oficial para ejecutar nuevas estafas.

Por lo que el Saime exhortó a los venezolanos a verificar cualquier información directamente en sus oficinas o a través de sus únicas redes sociales oficiales, antes de que los ciberdelincuentes roben su identidad.

Redes sociales oficiales Saime:

Instagram: @redsocialsaime

Facebook: Saime Venezuela

TikTok: @redsocialsaime

X: VenezuelaSaime

YouTube: RedSocialSaimeVzla

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