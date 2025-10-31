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Saime alerta sobre estafa masiva que busca robar información personal

By Redacción Noticias24Carabobo
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Cédula por primera vez en Venezuela - Saime lanza alerta por estafa

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Este jueves 30 de octubre, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) lanzó una alerta por estafa masiva que roba información personal.

En tal sentido, el Saime desmintió una ola de correos electrónicos fraudulentos y pide a la ciudadanía ignorar los mensajes que solicitan datos personales.

A través de sus redes sociales, Instagram, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería compartió los detalles.

«#ATENCIÓN ➡️ Exhortamos a la ciudadanía que la información de la imagen es totalmente FALSA; el Saime no envía correos de este tipo. Si recibe un mensaje similar, no comparta información personal. Le recordamos que para mayor información puede acudir a cualquiera de nuestras oficinas Saime en el país o a través de las redes sociales oficiales», se lee en la publicación.

Saime alerta por estafa

La institución señaló que delincuentes utilizan la imagen oficial para ejecutar nuevas estafas.

Por lo que el Saime exhortó a los venezolanos a verificar cualquier información directamente en sus oficinas o a través de sus únicas redes sociales oficiales, antes de que los ciberdelincuentes roben su identidad.

Redes sociales oficiales Saime:

  • Instagram: @redsocialsaime
  • Facebook: Saime Venezuela
  • TikTok: @redsocialsaime
  • X: VenezuelaSaime
  • YouTube: RedSocialSaimeVzla

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