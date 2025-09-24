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El Saime anuncia jornada de verificación de datos para el próximo sábado 27 de septiembre de 2025 y el 4 de octubre en las oficinas del servicio en todo el país. En un horario comprendido entre las 8:00 de la mañana y cuatro de la tarde.

Así lo indicó el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería a través de sus redes sociales en las últimas horas. No olvides llevar una copia de la partida de nacimiento si vas a renovar la cédula.

Informó además el Saime que se realizará un operativo de renovación de Cédula de Identidad sin cita para mayores de 18 años en todas las oficinas del Territorio Nacional.

“Venezolanos y naturalizados si tu Cédula de Identidad se encuentra en el rango de los 22 a 32 millones, este sábado 27 de septiembre y el próximo sábado 04 de octubre. Se llevará a cabo una jornada de Verificación de Datos en nuestras más de 140 oficinas en todo el país”, dijo el Saime.

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Saime anuncia jornada de verificación de datos en estas fechas

Requisitos para la Verificación de Datos:

Venezolanos: Copia simple del Acta de Nacimiento

Naturalizados: Copia de la Gaceta Oficial o Certificado de Naturalización

El horario de atención será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

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