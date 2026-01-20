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SAIME anuncia jornada especial del 20 al 23 de enero en todas sus sedes

By Redacción Noticias24Carabobo
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Retiro de cédula o pasaporte en las oficinas del Saime - jornada Saime

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Redacción Noticias24Carabobo
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El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) realizará una jornada de renovación de cédula de identidad sin cita para ciudadanos mayores de 18 años.

En su cuenta de Instagram precisó que la actividad se llevará a cabo del 20 al 23 de enero, desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

SAIME anuncia jornada especial 

El Saime informó que en la actividad también harán verificación de datos a los ciudadanos venezolanos y naturalizados, cuyo rango de cédula se encuentra a partir de los 22 millones. 

Los requisitos a presentar ante el Saime son:

  • Venezolanos: copia simple del acta de nacimiento
  • Naturalizados: copia de la constancia de naturalización o Gaceta Oficial.

El organismo aclara que si obtuvo el documento de identidad en los últimos seis meses, no será posible renovar la cédula de identidad. En caso de hurto, robo o extravío, debe presentar una denuncia realizada ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

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