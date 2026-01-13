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SAIME anuncia jornada especial para el 17 de enero en todas sus sedes

By Redacción Noticias24Carabobo
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Jornada especial Saime para el 17 de enero - Saime extiende renovación cédula

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Redacción Noticias24Carabobo
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El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) efectuará un operativo masivo de identificación en todas sus sedes del territorio nacional.

A través de sus redes oficiales, el ente informó que, el sábado 17 de enero se realizará en todas sus oficinas del país, una jornada de Cedulación y Verificación de Datos sin cita para ciudadanos mayores de 18 años.

El horario de las jornadas será de 8:00a.m. a 2:00p.m. La atención será por orden de llegada.

Requisitos para la jornada especial Saime

Para Ciudadanos Venezolanos:

  • Copia simple del acta de nacimiento. (Este es el único recaudo solicitado para procesar la emisión o la verificación de la cédula de identidad en esta jornada).

Para Ciudadanos Naturalizados:

  • Copia de la gaceta oficial.
  • También puede presentar la constancia de naturalización.

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