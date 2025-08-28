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La nueva jornada de verificación de datos del SAIME ya tiene fecha y será exclusivamente para venezolanos como para naturalizados. Estos deben tener el rango de cédula entre los 22 y 32 millones.

Destacó el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) que el horario de esta jornada será desde las ocho de la mañana este sábado 30 de agosto. En todas las oficinas del servicio que hay en el país.

Nueva jornada de verificación de datos del SAIME

Es importante, destacó el SAIME que las personas deben presentar la copia simple de la Partida de Nacimiento, esto para los venezolanos. Los ciudadanos naturalizados deberán llevar la copia de la Gaceta Oficial o Constancia de Naturalización.

Esta vez el horario será hasta las dos de la tarde en las oficinas. Recuerda que es única y exclusivamente para aquellas personas que tengan cédulas que empiecen entre los 22 y 32 millones.

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Cualquier duda puedes consultar la línea telefónica del Saime, como su portal web o asistiendo a las oficinas del servicio, para solicitar información. Recuerda realizar tus trámites directamente sin gestores.

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