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La cedulación de abuelos en el país arranca hoy con el programa José Gregorio Hernández. Desde hoy 15 de septiembre de 2025 inician los operativos especiales en los geriátricos que hay en Venezuela.

El objetivo general del programa es llevar el proceso de cedulación nacional a aquellas personas que no pueden acercarse a las oficinas. Es por ello que el Servicio de Administración, Identificación, Migración y Extranjería (Saime), inicio esta ruta.

El proceso de renovación de cédulas de los adultos mayores es para aquellas personas de movilidad reducida o que no cuentan con el traslado a una de las oficinas. El Saime busca pluralizar y que todos los venezolanos tengan su cédula al día.

Saime arranca cedulación de abuelos, mayores de 60 años no necesitan cita previa

Las personas mayores de 60 años no necesitan una cita previa en las oficinas del Saime para renovar su cédula de identidad. Ya que solo tienen que acercarse a las oficinas del servicio para poder obtenerla.

El horario de atención al público para la renovación de cédulas como para cualquier inquietud en el Saime es de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Solo los abuelos deben llevar su cédula así esté vencida o deteriorada.

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Además de proporcionar una dirección de correo electrónico para poder procesar dicha solicitud. El resto de la población del país, menor de 60 años deben cumplir agendando su cita en la página del Saime. Llevando la copia de la partida de nacimiento.

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