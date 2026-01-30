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El Saime dio esta sugerencia a los extranjeros que residen en el país. Indicaron mediante un video acerca de lo que deben hacer si necesitan realizar algún trámite en el sitio web del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería.

Los recaudos en las planillas digitales deben ser cargados de forma correcta, indicó el Saime a los extranjeros. Como además leer detenidamente toda la información que hay en el sistema para los recaudos

“Ciudadano extranjero, si requiere realizar algún trámite en nuestra página web www.saime.gob.ve. Le sugerimos leer atentamente la información del sistema para asegurar la carga correcta de los recaudos”, dijo el Saime.

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Saime da esta sugerencia a los extranjeros

De igual modo, esta semana indicó que hay un plazo para el retiro de la cédula de identidad en las oficinas del servicio. El plazo es seis meses para poder retirar el documento, de lo contrario las mismas serán enviadas a los archivos.

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