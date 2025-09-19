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Los precios del pasaporte ordinario como del pasaporte habilitado fueron dados a conocer por el Saime. Dichos costos están anclados a la tasa del día del Banco Central de Venezuela dijo el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería.

El pasaporte ordinario va en costos desde los 120 a 216 y el habilitado desde los 290 a 310 y 350, dijo el Saime en sus redes sociales en las últimas horas. Para mayor información puedes dirigirte a las oficinas del servicio.

Precios del pasaporte ordinario y el pasaporte habilitado

Como pedir información a través de la línea telefónica del Saime. 0800-7246300 (0800-Saime-00) o visitando su página web www.saime.gob.ve.

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