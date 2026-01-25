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El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) anunció este sábado 24 de enero la extensión de la jornada especial de renovación de cédula de identidad para ciudadanos mayores de 18 años.

En su cuenta de instagram precisó que los ciudadanos podrán acudir a las oficinas habilitadas desde el lunes 26 hasta el viernes 30 de enero, sin necesidad de haber solicitado una cita previa a través del portal web.

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Esta medida busca facilitar el trámite de renovación y la verificación de datos en el sistema para aquellos usuarios que presentan documentos vencidos o deteriorados.

Saime extiende jornada de renovación de cédula

El Saime informó que en la actividad también harán verificación de datos a los ciudadanos venezolanos y naturalizados, cuyo rango de cédula se encuentra a partir de los 22 millones.

Los requisitos a presentar ante el Saime son:

Venezolanos: copia simple del acta de nacimiento

copia simple del acta de nacimiento Naturalizados: copia de la constancia de naturalización o Gaceta Oficial.

La actividad se llevará a cabo desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde.

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