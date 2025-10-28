El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó que fue habilitada la opción de solicitar constancia de ingreso y permanencia en el país para extranjeros.
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A través de su cuenta en la red social Instagram, el ente publicó un audiovisual en el que explica los pasos a seguir para registrarse y realizar dicha solicitud a través de la página web del Saime.
Una vez realizado todo el proceso deberá esperar por la aprobación extranjería para poder descargar dicho documento.
SAIME solicitud de constancia de ingreso y permanencia para extranjeros
Por otra parte, Saime también habilitó la opción solicitar certificación de pasaporte para un menor de edad venezolano cedulado o no cedulado.
Este trámite se podrá realizar por el padre, madre o un tercero (representante legal) que debe ser venezolano cedulado o extranjero cedulado.
Deberán ingresar a la página web y buscar la opción «Apartado de Gestión de Documentos» y seguir las indicaciones del sistema.
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